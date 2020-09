Casi coronavirus Genoa, verso il rinvio match col Torino ma anche Juventus-Napoli

Sta creando non poca preoccupazione il focolaio di coronavirus scoppiato in casa Genoa. Nelle scorse ore il club rossoblù ha reso nota la positività di 14 membri tra calciatori e staff. Un numero conseiderevole dati gli impegni del Grifone in campionato. A far discutere è la partita disputata contro il Napoli con conseguenti possibili contagi nei confronti del club partenopeo. Ecco perché il campionato potrebbe avere una prima scossa importante.

Genoa-Torino e Juventus-Napoli a rischio rinvio

Come detto, i casi di coronavirus del Genoa si ripercuotono anche sul Napoli, che è stato avversario del Grifone domenica in Serie A. Il club partenopeo dovrà dunque sottoporre nuovamente i propri tesserati al tampone e capire se qualcuno sarà stato contagiato. In modo particolare si dovrà capire se ci saranno le condizioni per disputare la successiva gara di Serie A che tra l’altro sarà contro la Juventus di Andrea Pirlo.

Al momento, dunque, oltre a Genoa-Torino, sembra poter essere a rischio rinvio anche Juventus-Napoli anche se, visti gli impegni europei delle due squadre, resta complicato trovare una data utile per recuperarla nel breve periodo. Tutto dipenderà comunque dai tamponi.

