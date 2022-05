Casini: “Var? La tecnologia sia aiuto e non complicazione. Bisogna…”

Il parere del presidente della Lega Serie A

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini a margine del convegno "Il fattore sociale e di governance negli Esg", promosso dall'associazione 'Nedcommunity', in programma al Salone d'Onore del Coni, ha parlato del massimo campionato italiano ed in particolare dell'utilizzo della tecnologia a seguito dei numerosi errori che si sono visti in stagione, ultimo il gol in fuorigioco della Lazio convalidato contro lo Spezia.