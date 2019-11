Caso Balotelli, Thuram: “Juric persona pericolosa, va squalificato”

Continuano a tenere banco gli insulti razzisti dei quali è rimasto vittima Mario Balotelli durante la gara tra Verona e Brescia. In difesa dell’attaccante delle rondinelle, ai microfoni di Radio24, è intervenuto l’ex difensore Lilian Thuram.

RAZZISMO – “Il razzismo non può essere accettato come una cosa naturale, bisogna denunciare. In questo senso penso che l’allenatore del Verona sia pericoloso, visto che dice che non ha sentito niente. La Lega dovrebbe intervenire e squalificarlo. Anche i tecnici che non fanno i discorsi giusti devono essere squalificati. Bisogna chiedere ad allenatori e giocatori importanti perché non fanno niente: devono essere loro a dare risposte giuste, sono loro che possono cambiare le cose, non i giocatori neri. L’unico allenatore chiaro sulla vicenda è Ancelotti. Le persone che non subiscono il razzismo non ne capiscono la violenza: quanti tecnici o calciatori bianchi avete visto uscire dal campo dicendo basta ai propri tifosi? Nessuno. Adesso è ora di dire stop al razzismo”.