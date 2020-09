Caso Diawara: la Roma prepara il ricorso contro la sconfitta a tavolino

Sono giornate difficili per la Roma. I giallorossi devono ancora sciogliere nodi importanti sul mercato, a partire dal futuro di Edin Dzeko. Come se non bastasse, oggi è arrivata l’ufficialità: il pasticcio burocratico legato all’inserimento di Amadou Diawara tra gli Under 22 nella lista dei convocati nella sfida contro l’Hellas Verona, costerà la sconfitta a tavolino per 3-0. Questo il comunicato della Lega: “Considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella ‘Lista dei 25’ comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un ‘over 22’, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 76 del 21 giugno 2018; ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3”.

BATTAGLIA

La Roma, però, non molla e si prepara a dare battaglia: “AS Roma presenterà reclamo contro la decisione del giudice sportivo, che ha decretato la sconfitta per 0-3 dei giallorossi nella partita contro il Verona, conclusasi sabato 19 settembre con il risultato di 0-0”. Inoltre alcune voci lasciano perplessità sulla situazione dell’ex segretario generale Pantaleo Longo, dimissionario con i capitolini e vicino all’Hellas Verona, secondo Tuttomercatoweb.