Caso Dybala, Costacurta: “Penso Arrivabene lo abbia stimolato”

L'ex difensore ha commentato il momento della Joya dopo le parole del dirigente bianconero a proposito del rinnovo di contratto

Sono settimane ricche di rumors e indiscrezioni di mercato in casa Juventus , soprattutto per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala . Le recenti parole di Maurizio Arrivabene sul "doversi conquistare il rinnovo" da parte del numero 10 bianconero hanno dato fastidio al giocatore ma, in un certo senso, potrebbero anche averlo stimolato.

Dagli studi di Sky, è di questo parere Alessandro Costacurta, storico ex giocatore, che ha detto la sua sul caso legato all'attaccante argentino, ieri a segno contro l'Udinese con tanto di esultanza polemica: "Io ho fatto il calciatore per tanti anni, ci sono modalità diverse per stimolare i giocatori. Arrivabene non è lì da tanto, ma in realtà credo abbia studiato la situazione, abbia scoperto un nervo e possa averlo stimolato. Credo che Arrivabene non abbia detto niente di sbagliato e mi è piaciuta la reazione di Dybala, lo ammetto: mi è piaciuto in campo, mi è piaciuto fuori. Queste sono le dialettiche che servono per poter migliorare la squadra, in tutti i sensi".