Caso portieri all’Inter, l’agente di Radu: “Ci vuole rispetto ed è più forte di Onana”

Ancora Samir Handanovic tra i pali dell'Inter. Campionato, Champions League e Coppa Italia, lo sloveno non lascia spazio a chi gli sta dietro e, in questo caso, al giovane Ionut Radu. L'estremo difensore andrà via dal club nerazzurro alla fine dell'anno a causa del suo davvero scarso impiego da parte del club. La conferma è arrivata dal suo agente Oscar Damiani che ha parlato a RadioSportiva come riportato da Tuttosport.

IN PANCHINA - "La scelta di Inzaghi è stata di non farlo giocare. Rispettabile, non entro nelle scelte tecniche, però sul piano umano Radu si meritava di giocare. È molto deluso. Si aspettava di giocare dato che la partita prima di Coppa Italia era stato scelto come titolare. Era anche venuta tutta la sua famiglia dalla Romania per vederlo e non ha capito la scelta", ha spiegato Damiani. "La rispetta perché decide l'allenatore, ma è rimasto deluso".

HANDANOVIC - "C'è la Champions, il campionato, non credo che Handanovic debba giocare per forza tutte le partite. Poi speriamo di no, ma se capitasse un infortunio cosa si fa con Radu? Gli si dice adesso vieni che servi? Ci vuole rispetto".

FUTURO - Spazio anche al futuro con Radu destinato ad andare via: "L'arrivo di Onana? Radu è più forte di Onana. Credetemi di portieri ne capisco qualcosa. Quando portai Dida in Italia tutti mi ridevano dietro, poi avete visto che cosa ha fatto. A volte le scelte mi lasciano perplesso. Se arriva Onana cosa fa Radu, fa il terzo? Handanovic non credo non rinnoverà". E ancora: "Purtroppo le cose non sono andate come speravamo. Andrà via dall'Inter a fine anno, si meritava una chance. Farà una grande carriera altrove, i tifosi dell'Inter magari si ricorderanno di lui più avanti. In Italia? Perché no, magari anche una squadra più piccola dell'Inter. Ci sono tante cose interessanti anche all'estero, quello che vuole è la possibilità di giocarsela che all'Inter non ha mai avuto".