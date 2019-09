Caso razzismo in Serie A, Demba Ba: “I neri dovrebbero cambiare campionato, io infatti…”

Il caso dei cori razzisti in Serie A durante la partita fra Cagliari e Inter della scorsa domenica sta spopolando in altri Paesi, suscitando un grande sentimento di solidarietà per l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, preso di mira dai “tifosi” del club sardo al momento del gol del 2-1 per i nerazzurri. Inaspettatamente, la Curva Nord dell’Inter ha rilasciato un comunicato in cui difende i colpevoli di coloro che hanno intonato i vergognosi cori, così il centravanti di colore Demba Ba, 34enne senegalese ora all’Istanbul Basaksehir, ha voluto esprimere il proprio giudizio su Twitter: “Ecco perché quando ho avuto l’opportunità di giocare in Serie A non ci sono andato, a questo punto mi piacerebbe che tutti i calciatori neri andassero via da quel campionato! Di sicuro non porrebbe fine alla stupidità e all’odio, ma almeno non saranno prese di mira altre razze…”.

L’ex Chelsea, però, in Italia dovrà venirci a breve, essendo la sua squadra nel girone della Roma in Champions League.