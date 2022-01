Cassano: “Al 99,9% Dybala non rinnova con la Juventus”

Il commento di FantAntonio sul futuro del 10 bianconero

Giorni intensi in casa Juventus per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala . Il numero 10 bianconero non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora e la tensione tra le parti è evidente, sia per le parole della società, sia per alcune dichiarazioni e atteggiamenti del calciatori. A commentare la vicende è stato Antonio Cassano . L'ex calciatore, intervenuto a margine dell'appuntamento su Twitch TV per la Bobo TV, ha detto la suasu quello che potrebbe capitare all'argentino.

"Secondo me la Juventus su Dybala fa questo ragionamento: ha 29 anni, non è mai continuo e non può riportare la squadra ai vecchi tempi. Insomma, lo lasceranno andare", ha detto Cassano. "In Italia l'unica che ci potrebbe pensare sarebbe l'Inter". Sui motivi che hanno portato a questa probabile rottura, FantAntonio ha commentato: "C'è stato un po' di battibecco con Arrivabene e Nedved, e secondo me anche il giocatore ha pensato che per ricostruire la squadra ci vogliano due o tre anni. Al 99,9% per me non rinnova".