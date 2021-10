Cassano: “Allegri non vede Chiesa. Fece lo stesso con Pirlo al Milan…”

FantAntonio sullo scarso impiego dell'esterno italiano nell'undici juventino

NON LO VEDE - Non ha fatto giri di parole Cassano parlando del poco impiego dell'esterno campione d'Europa nell'undici della Juventus: "Vi racconto una cosa: quando arrivai al Milan, Pirlo aveva dei problemi col contratto. Appena ebbe un piccolo problema fisico, Allegri lo mise fuori e iniziò a far giocare Van Bommel davanti alla difesa", le parole dell'ex attaccante. "Ecco spiegato: Allegri è uno che non vede i giocatori. Per me è follia allo stato puro, non vedere un campione come Pirlo è sputare in faccia al calcio", le dichiarazioni dell'ex attaccante.