Cassano, che bordata a Wanda Nara: “Ma quale Inter, tu e Icardi andreste anche a piedi alla Juventus”

Ultimi giorni di mercato, con il caso Icardi che continua a tenere banco. L’attaccante, che non rientra nei piani dell’Inter, è corteggiato da Napoli e Juventus e sulla vicenda, dagli studi della trasmissione Tiki Taka, si è espresso Antonio Cassano, che ha lanciato un duro attacco nei confronti di Wanda Nara, moglie nonché agente dell’argentino.

ATTACCO – “La verità è che Icardi e Wanda stanno aspettando la Juventus. Adesso stanno parlando di restare all’Inter, ma in realtà se arrivasse la Juventus ci andrebbero a piedi”.

REPLICA – Immediata la reazione della moglie del calciatore: “Non è assolutamente vero, non è come dici. E’ una tua opinione e io ti rispondo che non è così”.