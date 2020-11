Cassano: “Chiellini ti manda all’ospedale ma poi si scusa…”

Con il lockdown in diverse zone dell’Italia ritornano le dirette su Instagram degli ex calciatori. Christian Vieri nella sua “Bobo Tv” ha ospitato Antonio Cassano. L’ex attaccante sul difensore della Juventus Giorgio Chiellini è entrato in tackle scivolato: “Giorgio sai com’è, ti manda in ospedale ma ti chiede scusa. Uno dei ragazzi più buoni che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, ma in campo non riconosce nessuno”. Nella sua esperienza in rossonero Cassano ha giocato e vinto uno scudetto al fianco di Zaltan Ibrahimovic per il quale ha riservato solo parole d’elogio: “Ibrahimovic dopo Ronaldo il Fenomeno e Van Basten è il terzo centravanti più forte della storia, il più completo che io abbia mai visto”.