Cassano: “Del Milan ricordo scudetto e problema al cuore. Me la sono fatta sotto”

Antonio Cassano torna a parlare del problema al cuore che segnò la sua esperienza al Milan dieci anni fa: “Dell’esperienza in rossonero ricordo lo scudetto ed il problema cardiaco. Mio figlio era nato da sei mesi, il momento più brutto proprio nel momento più bello – svela Cassano a Il Corriere dello sport – . Berlusconi e Galliani furono fantastici, mi misero nelle mani di una squadra medica pazzesca. Me l’ero fatta addosso sul serio. In seguito ho saputo che il mio problema era abbastanza comune. Forame ovale pervio, il buco nel cuore, praticamente un’apertura che mette in comunicazione l’atrio sinistro con quello destro. E’ un problema piuttosto comune che tocca circa il 30 % della popolazione, per un calciatore però è diverso”.

Cassano: “Se l’Inter non vince lo scudetto è un disastro. L’Atalanta mi emoziona”