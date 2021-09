Cassano demolisce Allegri: “Il suo calcio è 1-0 e tutti a casa. Rischia di farsi male”

Antonio Cassano spiega il suo punto di vista sulla crisi della Juventus di Massimiliano Allegri

La Juventus continua a stentare in campionato. Due punti in quattro partite: un bottino davvero misero. Antonio Cassano ha espresso il suo punto di vista sulla squadra di Massimiliano Allegri ai microfoni della Bobo TV: "Io Max l'ho avuto, lo sento, lo stimo. Però se hai Allegri non puoi pensare di giocare come Guardiola o Nagelsmann. Al Milan quando s'infortunò Pirlo chiese Van Bommel... Max davanti alla difesa vuole un certo tipo di giocatore, poi Pirlo in quel Milan ha giocato perché era follia non farlo giocare. Da Allegri non ti puoi aspettare un calcio spettacolare, propositivo. Il calcio di Max è 1-0 e tutti a casa e alla fine ha vinto i campionati. La Juve dal 2014 al 2019 andava in automatico, mentre questa non è più una squadra che va col pilota automatico, questa è una squadra su cui c'è da lavorare, i fenomeni sono andati via. Però occhio, perché si continua così la Juve si fa male e si fa male anche Allegri, rischiano un campionato anonimo e non possono permetterselo perché fatturano 400 milioni l'anno, la seconda ne fattura 250. La Juve ha tre squadre, deve vincere o almeno lottare per lo Scudetto".