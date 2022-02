Cassano e il mercato di Serie A: “Juventus, ora zero alibi. Inter acquisti mirati”

Il parere di FantAntonio sulle mosse di calciomercato delle squadre italiane

"VOTI" - Cassano parte subito dal mercato della Juventus: "Sulla carta quella che secondo me ne viene fuori meglio come acquisti è la Juventus. Zakaria mi piace da impazzire, hai preso uno dei migliori giovani in circolazione e ti sei sistemato. Alibi zero: adesso o dentro o fuori. Devi vincere 11-12 partite, alternative non ce ne sono. Come deve farlo? Giocando", ha detto l'ex attaccante. Si passa poi all'Inter: "L’Inter ha fatto acquisti più mirati, non di impatto come la Juve. Ha preso Gosens, come alternativa di Perisic, Caicedo che è stato il migliore 12° uomo di Inzaghi con i fatti". Spazio anche alle delusioni: "Milan? Mi sarei aspettato qualche cosa in più in mezzo. Kessie può firmare da domani con un’altra squadra. Lazetic pare sia di grande futuro. La Roma ha fatto qualcosina ma non mi convince. Mi sarei aspettato che la Fiorentina con i soldi di Vlahovic avesse fatto un colpo ad effetto. La Lazio non ha preso giocatori utili a Sarri. Non posso pensare possa rinnovare facilmente. Per il mercato la più grande delusione è stata la Lazio e visto che hai accettato un progetto con un nuovo allenatore lo hai lasciato al palo".