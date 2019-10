Cassano è sicuro: “Ancelotti ha preso Lozano per rimpiazzare Insigne…”

Ha fatto molto discutere in casa Napoli l’esclusione in Champions League, nella sfida contro il Genk, di Lorenzo Insigne. Scelta tecnica secondo il mister Carlo Ancelotti e il ds Giuntoli, ma qualcosa, forse, si è rotto nel rapporto tra calciatore e allenatore.

A commentare la vicenda, ci ha pensanto negli studi di Tiki Taka, in onda su Italia 1, Antonio Cassano. Senza peli sulla lingua, FantAntonio ha detto la sua: “Per me il problema è che Ancelotti non vede Lorenzo. Anzi, credo proprio che abbia voluto prendere Lozano perché sperava che Insigne se ne andasse via“. Una vera e propria bomba insomma. Vedremo se, alla fine, Cassano avrà avuto ragione o no.