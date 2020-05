Cassano elogia Castrovilli: “L’unico giovane italiano che farà una grande carriera”

Da Zaniolo a Tonali, passando per Castrovilli e Pellegrini. Il calcio italiano non vede l’ora di potersi godere ancora i suoi talenti. A questi si aggiungono ovviamente anche Barella e Sensi e tutti loro si giocheranno un posto per l’Europeo del 2021. Un mix di talenti che fa ben sperare il nostro movimento calcistico.

Cassano elogia Castrovilli

Secondo Antonio Cassano solo uno di loro farà una grande carriera ed è Gaetano Castrovilli: “Penso sia l’unico giovane italiano capace di poter fare qualcosa di davvero grande e prestigioso a livello di carriera calcistica. È un ottimo centrocampista, una mezzala di passo che quest’anno mi ha notevolmente stupito. Ritengo sia inoltre capace di poter fare un ulteriore passo in avanti”. Queste le sue parole a Firenzeviola.it.