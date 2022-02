Cassano, frecciata alla Juventus: “Vlahovic solo, Morata e Dybala fanno i terzini…”

Il duro parere dell'ex attaccante

Non è evidentemente piaciuto ad Antonio Cassano il derby della Mole tra Juventus e Torino. In modo particolare il gioco e le difficoltà dei bianconeri che, nonostante l'iniziale vantaggio, non sono riusciti a far loro il match. L'ex attaccante ha criticato Massimiliano Allegri e le posizioni dei tre attaccanti: Vlahovic, Morata e Dybala.