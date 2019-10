Cassano: “Ibrahimovic al Napoli per vincere la scudetto. Su Insigne e Ancelotti…”

Hanno fatto parlare le dichiarazioni recenti di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha ipotizzato un ritorno in Italia facendo anche il nome di qualche squadra. Interessante l’idea Napoli che trova molti pareri favorevoli. Tra questi, quello di Antonio Cassano. L’ex giocatore anche della Roma, ha detto la sua a Tiki Taka nel consueto appuntamento domenicale su Italia Uno.

SCUDETTO – “Ibrahimovic al Napoli? A dicembre gli scade il contratto. Se il Napoli lo prende, diventa la principale candidata a vincere lo scudetto. ibra fa ancora la differenza. Al posto di chi? Beh, sicuramente Ibrahimovic più altri dieci. Lui è un professionista serio. Lo vedo molto bene a Napoli”.

INSIGNE – Un pensiero, già più volte sottolineato sulla situazione tra Ancelotti e Insigne: “Nessuno dice che Ancelotti ha fatto di tutto per fare andare via Insigne in quanto in estate aveva preso Lozano… Questa è la mia opinione”.