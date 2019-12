Cassano, il retroscena sulla lite Seedorf-Ibrahimovic: “Allegri ha risolto tutto. Ecco come…”

Curioso retroscena svelato da Antonio Cassano ai tempi del Milan. Una lite, sedata con successo da Allegri. Protagonisti Seedorf e Ibrahimovic. Nel salotto di Tiki Taka, FantaAntonio ha raccontato l’episodio per esaltare la capacità dell’ex allenatore anche della Juventus, e per far capire l’atteggiamento dei veri campioni dopo quella vicenda.

DECIDO IO – “Era prima di una gara contro la Fiorentina, che poi vincemmo 2-0”, ha raccontato Cassano. “Seedorf prese il pallone durante l’allenamento e disse ‘oggi non ci alleniamo’. Ibra gli stava andando vicino con brutte intenzioni. Allegri ha preso il pallone, l’ha messo al centro e ha detto ‘qui comando io. Picchiatevi, insultatevi, ma oggi vi allenate e fate quello che dico io’. Dopo quel momento vincemmo sei o sette gare di fila. Questo ti fa capire il valore del tecnico e dei veri campioni”.