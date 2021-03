Cassano: “Inter in Italia senza rivali”

Antonio Cassano senza filtri quando parla a BoboTv su Twitch. L’ex Real Madrid ha parlato delle chance scudetto dell’Inter: “L’Inter in Italia non ha rivali, solo loro possono perdere lo Scudetto. Hanno consapevolezza, forza e devono preparare una partita alla settimana. Questa è una manna dal cielo -riporta tmw.com-. Antonio Conte sta facendo un bel lavoro, e lo dico io che se c’è da criticarlo lo critico: in questo momento in Italia l’Inter decide per lei, è padrona del proprio destino. Bisogna fare i complimenti alla squadra e a gente come Alexis Sanchez e Christian Eriksen che sono finalmente entrati nelle idee dell’allenatore. E questo è un loro grande merito”.

Antonio Cassano ha parlato poi di Rodrigo De Paul, numero dieci dell’Udinese: “Era un esterno a Valencia – spiega -, adesso fa la mezzala. Ma non mi convince tanto, mi dà l’idea di un giocatore tanto fumoso, ha buone qualità ma è un giocatore che fa cose interessanti all’Udinese, è di un altro pianeta all’Udinese ma ho dei dubbi sul fatto che possa far parte di una grande squadra top. Se penso che all’Inter c’è Gagliardini, De Paul è un altro giocatore e quindi può starci. Non mi convince tanto che possa essere un giocatore principale in una squadra top. All’Inter può stare tranquillamente, al Milan ancor di più. Anche alla Juve”.