Cassano: “Inter, prendi Higuain, è più forte di Icardi. E sulla Roma…”

Senza peli sulla lingua, come suo costume. Antonio Cassano, in queste ore, si è concesso per un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

INTER – “A me Lukaku non piace, 85 milioni per lui li reputo una follia. Visto che la Juventus vuole Icardi, io mi farei dare Higuain, che per me è molto più forte di Mauro. I nerazzurri comunque il top player lo hanno preso in panchina: con Conte possono avvicinarsi ai bianconeri”.

NAINGGOLAN – “Sarei contento se fosse felice lui di tornare a Cagliari, ma la vedo dura per una questione di ingaggio. Se trovano una soluzione, ben venga: la felicità è la cosa più importante”.

ROMA – “Il problema dei giallorossi sono Pallotta, Fienga, Baldissoni e Baldini, che non appare mai ma decide sempre. Lui aveva già in mente di mandare via Totti e lo stesso ha fatto con De Rossi. Mi auguro che la Roma possa tornare ad alti livelli, ma con questi personaggi faranno fatica… Non hanno ancora capito che la Roma non sono loro, ma la gente che la ama”.

CAMPIONATO – “Sarà una Serie A importante, visto che sono tornati Sarri e Conte. Mi dispiace che non ci sia Allegri, che è un allenatore molto bravo”.