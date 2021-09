Cassano: “Juventus rischia di essere fuori da tutto a febbraio. Col Chelsea…”

FantAntonio duro con i bianconeri

RISCHIA - "Come ha giocato la Juventus? L'avevamo detto. Sui lati dovevano andare Chiesa e Cuadrado? E hanno giocato Chiesa e Bernardeschi. Fai 4-4-2 e sei ok. La Juventus poteva anche essere 8-0 per merito suo e demerito della Samp. Ok ha vinto, ma continuo a dire che gioca male. Contro lo Spezia non doveva vincere. La Juve rischia di essere fuori da tutto a gennaio-febbraio se continua così", ha esordito Cassano. "Hai fatto 10 gol e ne hai subito 10. Non puoi fare certe partite. Io la vedo sempre confusa e senza idee. Adesso ha due gare terribili, cioè il Chelsea e il Torino. Rischia un cappotto. Se giochi alla carlona, se fai novanta minuti nella tua area il Chelsea ti sbrana. La Juve non può fare queste figure, sta subendo gol da 19 partite di seguito...".