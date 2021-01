Cassano: “L’Atalanta fa un altro sport, ha tolto certezze al Milan. Ilicic fenomeno”

Antonio Cassano torna a parlare e come al solito non è mai banale. L’ex Pibe de Bari ha parlato tramite il canale Twitch di Vieri elogiando la squadra di Gasperini: “L’Atalanta fa un altro sport, fa un calcio davvero rivoluzionario per noi italiani. Sta facendo qualcosa di mai visto, un calcio totale con buoni giocatori e un campione assoluto come Ilicic. L’altro giorno anche Ibra gli ha fatto i complimenti e lui non è uno che si lascia andare così spesso… Il giocatore fondamentale per l’Atalanta è Ilicic, non Gomez. L’Atalanta è un divertimento per gli occhi ed è riuscita a togliere qualche certezza al Milan”.