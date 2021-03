Cassano: “Milan in difficoltà, ora si guardi le spalle. Inter? Ha dato la botta scudetto”

Altra serata di chiacchiere nel consueto appuntamento della Bobo TV su Twitch, protagonista ancora una volta Antonio Cassano che ha commentato il momento del Milan insieme a Vieri: “La paura era reggere fino all’ultimo il confronto con l’Inter visti i tanti impegni ravvicinati e la rosa a disposizione. I rossoneri stanno avendo delle problematiche, tutti i giocatori stanno facendo fatica. La squadra è in difficoltà non a livello di gioco, ma più che altro a livello fisico. Il punto è che le altre squadre dietro ora stanno arrivando”. E la squadra di Conte intanto si avvicina allo scudetto, sempre secondo Il Pibe di Bari Vecchia: “L’Inter ieri ha dato la botta definitiva, chiudendo definitivamente il discorso Scudetto. Servirebbe un disastro clamoroso per riaprire la corsa per il titolo”.

Inter, Bonolis provoca: “I nerazzurri non rubano l’occhio? No, non rubano proprio…”