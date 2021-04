Cassano preoccupato per il Milan: “Brutti segnali, soprattutto a livello fisico”

L'ex fuoriclasse commenta il momento della squadra rossonera

Con il Milan ha conquistato uno scudetto e ne ha sfiorato un altro cedendo solo contro la Juventus di Antonio Conte . Antonio Cassano ha a cuore le vicende dei rossoneri, pur dichiarandosi sempre tifoso dell'Inter. Così, al termine della netta sconfitta incassata dalla formazione milanese contro la Lazio , l'ex fantasista ha voluto esprimere il suo parere sul momento della formazione di Stefano Pioli : "Il Milan ha concesso grandi spazi stasera, poi l'uno-due che ha mandato in porta Correa dopo due minuti mi ha ricordato il gol contro il Sassuolo segnato proprio dal Milan".

Ma a cosa si deve questo improvviso tracollo? Cassano prova a fornire una sua spiegazione: "A livello fisico iniziano ad avere un po' di problemi, anche nell'aspetto mentale, perché prendere gol dopo un minuto è un segnale negativo. E la Lazio è andata in porta anche in altre numerose occasioni". Insomma un brutto segnale in vista di un finale di campionato molto intenso.