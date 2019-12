Cassano punge Sarri: “Lo aspettiamo da 4 mesi. Appena ha trovato una squadra forte ha perso…”

Antonio Cassano senza freni. Ospite fisso nel salotto di Tiki Taka, l’ex attaccante ha espresso pareri forti sulla Juventus e sul tecnico Maurizio Sarri dopo il ko contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato.

FantAntonio, come sempre, ha parlato senza peli sulla lingua suscitando pareri opposti: “Tutti continuano a dire di aspettare Sarri ma sono quattro mesi che lo aspettiamo”, ha detto Cassano che poi lancia l’accusa: “Appena ha trovato una squadra forte come la Lazio, ha perso“. “Cosa manca alla Juventus? Chiellini. Manca clamorosamente, è un leader dentro e fuori dal campo. Giorgio è uno che ha grande personalità, avrebbe aiutato tanto De Ligt. Poverino è in grande difficoltà e Bonucci non lo riesce ad aiutare come dovrebbe”.