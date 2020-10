Cassano: “Sarà un derby di Genova che sembrerà un’amichevole, ma speciale”

Antonio Cassano non ci ha mai abituato a dichiarazioni banali. Queste volta le sue parole sono rivolte al particolare derby di Genova previsto per domani sera. Particolare perchè, come sottolineato anche dall’ex fantasista, sarà privo dei tifosi: “Sarà una partita anonima perchè mancherà il calore dei tifosi, allo stesso tempo però resta una partita speciale”.

ANONIMA MA SPECIALE

“Sicuramente è una partita speciale ma sarà un derby anonimo senza i tifosi – ha dichiarato l’ex calciatore di Roma, Real Madrid e Sampdoria. La stracittadina di Genova è sempre stata contraddistinta dal tifo delle due squadre: meraviglioso, spettacolare, splendide coreografie e grande entusiasmo. Purtroppo senza pubblico sembrerà un’amichevole come del resto tutte le partite che si stanno giocando in questi mesi“.