Cassano: “Togliamo il VAR o mettiamo ex calciatori a controllare”

L'idea di FantAntonio riguardo la gestione della tecnologia nel corso delle partite

PROPOSTA - "Lo dico e lo ripeto: bisogna togliere il VAR. E lo dico dal primo giorno, lasciamo sbagliare gli arbitri, altrimenti lasciamo il VAR solo sul gol-non gol e sul fuorigioco. Sul resto lasciate decidere gli arbitri", ha detto Cassano. "Perché hai dato rigore alla Juve e alla Roma no, anche se erano la stessa situazione? Il VAR sta togliendo responsabilità e credibilità all'arbitro. Lancio una provocazione: nel VAR mettete ex calciatori, perché le situazioni le vedono meglio. Gli arbitri usano il regolamento come gli pare e piace, ma come evolve l'azione non lo capiscono perché non sanno giocare a calcio".