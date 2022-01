Cassano: “Vlahovic ha sbagliato ad andare alla Juventus”

Il commento di FantAntonio

SCELTA SBAGLIATA - "Agnelli ha fatto un colpo clamoroso. Ma puoi prendere Messi o Ronaldo, la Juventus giocherà nella stessa maniera. Con Allegri la Juve non cambierà. Se è giusta la scelta di Vlahovic? Clamorosamente sbagliata per il ragazzo: per me il passaggio perfetto sarebbe stato al Tottenham, all'Arsenal. Per me, lo sapete, è sempre stato un giocatore di seconda fascia". E ancora: "Per lui è un passo molto importante, ma soprattutto rischioso: alla Juve non basta fare quello che hai fatto alla Fiorentina. Non basta fare 15 goal, 20 goal. Alla Juve ogni partita devi essere determinante. E' un peso pericoloso: io non lo vedo un giocatore per la Juve. Doveva fare il passo successivo, ma non due passi: alla Juve devi fare minimo 30 goal a stagione e devi portare a casa le prestazioni e i titoli", ha spiegato Cassano.