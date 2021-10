Cassano: “Zeman? Si è svegliato dall’oltretomba. Marotta un incompetente”

Antonio Cassano replica alla stoccata di Zdenek Zeman e torna all'attacco contro Beppe Marotta

Continua a far parlare di sé Antonio Cassano. L'ex fuoriclasse barese si era spinto ad affermare che la leggenda della Roma Francesco Totti non sarebbe stato ricordato tra vent'anni. Un'uscita che ha suscitato diverse critiche, tra le quali quella di Zdenek Zeman, ex tecnico dello stesso Totti. Secondo il boemo, infatti, Cassano sarebbe rimasto noto solamente a Bari. Pronta la replica dello stesso Antonio attraverso i microfoni Mediaset, dopo la consegna del Tapiro d'oro: "Dice che Totti sarà ricordato da tutti e io solo a Bari? Parla pure lui, si è svegliato adesso dall'oltretomba. Non sono mai stato invidioso e non sono un rosicone: ho una famiglia meravigliosa, ho guadagnato bene, ora gioco a padel. In Italia troppi lecchini".