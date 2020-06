Castagne spaventa l’Atalanta: “Psg e Tottenham difficili da rifiutare”

Timothy Castagne è uno dei punti di forza dell’Atalanta di Gasperini. Il 24enne belga è un esterno molto duttile essendo in grado di giocare sia a destra, sia a sinistra. Quest’anno Castagne ha collezionato 21 presenze impreziosite da 2 gol e da due assist. Numeri e prestazioni che hanno suscitati l’interesse di club prestigiosi come Psg e Tottenham.

Castagne avvisa l’Atalanta

Durante un’intervista a “La Derniere Heure” ha commentato così l’interesse dei due club nei suoi confronti: “Siamo onesti, società del calibro di PSG e Tottenham non si possono rifiutare. Questo apprezzamento è la prova che il duro lavoro alla fine ripaga sempre. Voglio trasformare un semplice interesse in qualcosa di più”. Il contratto del giocatore è in scadenza nel giugno 2021 e altre società potrebbero presto farsi avanti per il belga.