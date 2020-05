Castan racconta… Nainggolan: “Fumava e faceva quello che voleva, ma in campo…”

Radja Nainggolan è da anni simbolo di grandi qualità dal punto di vista calcistico, ma anche di sregolatezza al di fuori del terreno di gioco. Serata in discoteca, qualche dichiarazione pungente e, in modo particolare, lo strettissimo legame con la sigaretta.

Sul suo impegno e rendimento sul prato, però, quasi mai niente da dire. Ecco perché Leandro Castan, ex difensore che ha giocato con il Ninja ai tempi della Roma, si sente fortunato ad aver condiviso diversi momenti con il belga. Parlando a Goal, l’attuale centrale del Vasco da Gama ha raccontato: “Nainggolan arrivò dal Cagliari e all’epoca sapevo poco di lui. Proprio nella sua prima partita, però, lo vidi superare un avversario con grande classe per poi dare il via ad un’azione offensiva. Da quel momento capii che era un giocatore di calibro importante”.

GENIO E SREGOLATEZZA – E ancora Castan descrive Nainggolan: “Credo sia un ottimo giocatore, ma sfortunatamente ha avuto a che fare con molte polemiche. Quando era a Roma, lasciava lo spogliatoio per fumare con un assistente, faceva quello che gli piaceva e non gli importava di cosa potesse pensare la gente, perché poi avrebbe risposto dove conta, ovvero sul campo. Per me è stato fantastico giocare al suo fianco”.