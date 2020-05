Castellacci: “Ripresa in sicurezza? Si può provare a ridurre i rischi. Difficile obbligare calciatori a ritiro di due mesi…”

Enrico Castellacci, Presidente dell’Associazione medici del calcio, ed ex medico sociale della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport per approfondire i temi legati alla ripartenza della Serie A in ottica delle norme di sicurezza per il ritorno in campo.

GIOCARE – “Si potrà giocare in sicurezza? Si potrà giocare cercando di rischiare il meno possibile. Servono delle linee guida che possano essere applicate. Fino ad ora protocolli non applicabili. Ecco perché c’è stata ribellione di squadre e medici sociali”.

MEDICI – “Il medico non può avere la responsabilità civile e penale. Ci sono tanti soggetti che hanno responsabilità. Ma gli stessi giocatori hanno responsabilità, infatti, secondo me anche loro dovrebbero firmare un documento dove si assumono le loro responsabilità. Noi questa mattina manderemo lettera a Spadafora per far chiarezza dal punto di vista giuridico. Penso sia inconcepibile che il medico sociale sia unico responsabile in caso di contagio”.

RITIRO – “Ritiro lungo? Un problema. Ma è molto chiaro. Noi usciamo fuori da 2 mesi di lockdown. Rimettere i giocatori chiusi, beh è dura. Non possiamo costringere i giocatori a rimanere fermi altri due mesi. Dopo una settimana o dieci giorni loro vorranno far ritorno in famiglia. Dobbiamo essere in grado di far capire loro le responsabilità che hanno nei confronti anche dei loro cari. Il problema quindi non è tanto ricominciare ma portare a termine la stagione. 13 giugno? Non so se sia la data. Penso possa riprendere ma serve qualcosa di certo su tutto”.