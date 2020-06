Castillejo: “Abbiamo temuto di non ripartire. Milan simile a Real e Barça”

L’avvicinarsi della ripartenza sembra rendere estremamente felice Samu Castillejo. L’esterno del Milan non vede l’ora di tornare in campo come ha confermato ai microfoni di Radio Marca: “C’è stato un momento in cui anche qui abbiamo pensato che non saremmo riusciti a portare le competizioni a termine. Ci stiamo preparando duramente perché non sarà facile giocare tre volte alla settimana”. Poi Castillejo si sofferma sul momento del Milan, che è ancora in lizza per un posto in Europa: “Siamo vicini al piazzamento europeo in campionato, può succedere tutto. Il modo di lavorare di Milan e Juventus è quello che più somiglia al Real Madrid e al Barcellona”.