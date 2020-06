Castillejo derubato, la Polizia ferma i rapinatori

Disavventura a lieto fine per Samu Castillejo. L’esterno del Milan era stato rapinato ieri da due giovani malviventi a Milano. I ragazzi gli avevano puntato una pistola in volto, costringendolo a fornire loro un orologio da 80 mila euro. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, oggi la Polizia avrebbe rintracciato e arrestato i rapinatori nella stazione di servizio di Bettolle, in provincia di Arezzo, sull’autostrada A1. I due malviventi avevano con sé l’orologio e sono stati sottoposti a fermo dalla Polizia. Poi la Squadra Mobile di Milano ha perquisito a Brugherio la loro dimora in cerca di altri elementi.