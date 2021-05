Castillejo: “Il Milan una famiglia, adesso vogliamo la Champions”

Castillejo, esterno del Milan, ha lanciato i suoi compagni verso l’obiettivo Champions League

L’esterno del Milan Samu Castillejo ha rilasciato un’intervista a Milan TV, in cui ha parlato del momento della squadra: "Mettere il gruppo davanti ai singoli è una delle cose che mi piace. È impossibile raggiungere gli obiettivi importanti se non sei una famiglia. Quest’anno siamo un vero gruppo. Tutti i giocatori hanno alti e bassi durante la stagione. È impossibile fare bene per 11 mesi. Quest’anno chi è subentrato ha portato qualcosa alla squadra. Per questo motivo siamo ad un passo dal nostro obiettivo”.