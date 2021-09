Castrovilli ancora in ospedale: “Non conosco tempi di recupero. Tornerò più forte”

Il centrocampista si era fatto male nella gara della sua Viola contro il Genoa

"Un grazie speciale a tutti coloro che hanno speso un minuto per scrivermi e si sono preoccupati dell’accaduto. Sono ancora sotto osservazione (non vedo l’ora di tornare nella mia Firenze). Anche questa volta sono stato più forte". Inizia così il messaggio social pubblicato sul suo profilo Instagram dal centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli che ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute dopo il trauma contusivo al costato accusato sabato scorso durante il primo tempo della sfida valevole per il campionato di Serie A fra Genoa e la Viola.