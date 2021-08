Castrovilli: “La Fiorentina con Italiano come la Nazionale di Mancini”

Parla il centrocampista Viola

ENTUSIASMO - "​Ho sentito belle sensazioni appena sono tornato", ha esordito Castrovilli in merito al ritorno post Euro 2020. "Quello che ho pensato è che sarà l'anno zero per tutti. Del mister mi hanno parlato bene in tanti, il suo gioco ricorda quello della Nazionale e speriamo di toglierci delle soddisfazioni. Ancora non realizzo la vittoria a Euro 2020, la forza del gruppo ha fatto tanto. Essere prima uomini e poi calciatori ha inciso, devo fare i complimenti ai miei compagni perché hanno dato una spinta a tutti. I grandi ci hanno insegnato tanto, nonostante l'età vanno a duemila, noi dobbiamo solo apprendere. Abbiamo festeggiato nello spogliatoio fino alle 2, siamo arrivati in Italia alle 7 e stavamo ancora festeggiando. A Coverciano ci hanno fatto trovare dei cornetti, diciamo che non ci siamo mai fermati e non abbiamo mai dormito".