Catania, altri guai per Lo Monaco: Gdf sequestra un milione di euro

Lo Monaco, in qualità di legale rappresentante pro tempore del Calcio Catania, avrebbe omesso il versamento dell'Iva negli anni 2015 e 2017

Altri guai giudiziari per l'ex ad. del Catania Pietro Lo Monaco. I finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal gip nei confronti del dirigente di Torre Annunziata, sottoposto a indagini, in qualità di legale rappresentante pro tempore del Calcio Catania, per omesso versamento dell'Iva con riferimento agli anni 2015 e 2017. Le indagini coordinate dalla procura di Catania - che hanno già consentito di sottoporre a sequestro 640 mila euro, sempre per omesso versamento dell'Iva - sono partite da una segnalazione della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate. I successivi approfondimenti svolti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, avrebbero accertato che Lo Monaco ha omesso di versare, per conto della società sportiva, l'imposta relativa agli anni 2015 e 2017, per un importo di oltre un milione di euro. A seguito delle indagini finanziarie svolte sui conti correnti del Calcio Catania e del manager, è stata individuata la somma corrispondente al profitto del reato sottoposta a sequestro preventivo con provvedimento del gip di Catania.