Causio a ISP: “Alla Juve manca l’equilibrio. Per lo Scudetto sarà lotta a tre”

L'ex ala della Juventus ha detto la sua sulla squadra bianconera ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’attuale campionato di Serie A, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Franco Causio.

“Secondo me era già tutto aperto prima. Non è cambiato assolutamente nulla”.

Per quali ragioni?

Tra le tre quale le sembra quella più in calo?

“Secondo me non c’è una squadra più in calo di un’altra: sono tutte allo stesso livello. La vera incognita è gennaio”.