Cavani-Roma, l’agente del giocatore apre al trasferimento

Dopo 7 anni Edinson Cavani ha dato l’addio al Paris Saint-Germain. L’attaccante uruguaiano è diventato il miglior marcatore nella storia dei parigini, ma per il 33enne è arrivato il momento di cambiare aria. Sul suo futuro si è parlato tanto. La pista più calda sembrava essere quella dell’Atletico Madrid, ma una nuova indiscrezione avvicina l’attaccante alla Roma.

Cavani a Roma

Ad aprire la porta a questa ipotesi è l’agente del giocatore durante un’intervista a Ovacion. Il nuovo gruppo interessato all’acquisizione della Roma avrebbe infatti presentato un’offerta ufficiale al giocatore: “C’è un’offerta ufficiale per Cavani. Mi hanno contattato per inviare una proposta formale a Walter Guglielmone: se quel gruppo acquisisce definitivamente la Roma, vogliono Edinson nella squadra. Tutto dipenderà dal fatto di riuscire o meno a prendersi la Roma. Perché, anche se ci sono molte trattative avanzate, non è facile acquistare un club di quel prestigio oggi. Ci sono molte cose da tenere a mente, ma una delle sue priorità, se l’ipotesi diventa concreta, è quella di prendere Cavani”.