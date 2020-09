C’è ancora l’Italia nel futuro di Rangnick, contatto con un club di Serie A

Ralf Rangnick e il Milan si sono corteggiati per diverso tempo, ma il matrimonio è saltato a poche ore dal suo arrivo in Serie A. Il manager-allenatore tedesco sembrava destinato a prendere il posto di Paolo Maldini, ma la società rossonera ha deciso di puntare sull’ex capitano e sull’attuale dirigenza per affiancare Pioli e la squadra nella stagione 2020/2021.

RANGNICK IN SERIE A? LA ROMA SI FA AVANTI

Saltato l’affare con il Milan, ecco che per il dirigente tedesco si profila all’orizzonte un’altra chances di approdare in Serie A. La Roma dopo aver cambiato società ha bisogno di un direttore sportivo e Friedkin a Londra ha incontrato il tedesco. Come successo nella trattativa con i rossoneri, l’ex dirigente del Lipsia ha chiesto garanzie sugli investimenti e un doppio ruolo allenatore-manager. A riportarlo è il Corriere dello Sport che dà per certo invece l’arrivo di Francesco Totti.