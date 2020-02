‘C’è posta per te’: Immobile commuove il web donando sorriso e maglia a bambina che ha perso il fratellino

Stasera, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena sono stati ospiti del programma di Maria De Filippi ‘C’è posta per te’. I due hanno regalato un momento di allegria ad Arianna, una ragazza che ha perso il fratellino Lorenzo di appena 13 anni. La mamma di Arianna ha voluto scusarsi con la figlia per averla trascurata dopo la morte del figlioletto -come riporta ilmattino.it. Ciro Immobile era il giocatore preferito di Lorenzo e la mamma fa sì che Arianna – che fa l’arbitro – incontri l’idolo del fratellino. La storia colpisce il pubblico a casa, piovono commenti su Twitter. In tanti elogiano la forza di questa famiglia e il gesto generoso di Ciro Immobile. Ma i follower notanto anche due dettagli. Il primo riguarda Maria De Filippi. «Maria aveva la voce rotta mentre leggeva la storia, si è commossa anche lei», notano i fan. Il secondo particolare rigurda il regalo ricevuto da Arianna. «Se la mamma – chiedono i follower – voleva far capire alla figlia di pensare anche a lei, è giusto regalarle l’incontro con l’idolo del fratellino?». In ogni caso la storia commuove il web.