Cellino guarito dal Coronavirus: era asintomatico

La pandemia non ha risparmiato il mondo del calcio causando casi di positività anche in Serie A. Per fortuna i vari casi stanno piano piano rientrando, ma quello che è certo è che i calciatori non sono stati gli unici ad aver contratto il virus. Nel novero dei contagiati si aggiunge anche Massimo Cellino che, fortunatamente, è completamente guarito.

ASINTOMATICO – Secondo quanto riportato dall’emittente Sardegna 1 il presidente del Brescia avrebbe contratto una positività asintomatica. Il numero uno delle rondinelle infatti non avrebbe mai sviluppato alcun sintomo, ma esami successivi avrebbero rivelato la presenza di anticorpi al Covid-19. La prova del nove l’avrebbe data l’esito negativo del tampone. Il Brescia inoltre a fine marzo aveva deciso di chiudere la sede e lo store dopo due casi di positività tra i dipendenti.