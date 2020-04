Cellino non cede: “Fermiamo il calcio. Qualcuno vuole spartirsi premi in silenzio”

Massimo Cellino torna alla carica. Dopo aver dichiarato di aver contratto il virus, il presidente del Brescia ha ribadito di voler terminare qui il campionato. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Martedì dirò la mia in assemblea. Vogliono ripartire e intanto si spartiscono i premi in silenzio. Così non va bene. Resto della mia idea: stop al campionato, checché ne dicano Gravina e Lotito. Martedì dirò la mia in assemblea. Vogliono ripartire e intanto si spartiscono i premi in silenzio. Così non va bene. Resto della mia idea: stop al campionato, checché ne dicano Gravina e Lotito”.

Una presa di posizione che il patron del Brescia porta avanti ormai da mesi. Martedì si vedrà se la sua proposta verrà ascoltata. Di certo non mancheranno le frizioni.