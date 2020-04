Cellino sbotta: “Ripresa Serie A? Pronto a ritirare il Brescia per rispetto della città e dei morti…”

Massimo Cellino non ci sta e rincara la dose dopo le precedenti dichiarazioni. Il patron del Brescia fa la voce grossa in merito ad una possibile ripresa del campionato di Serie A, annunciando la possibilità di ritirare la sua squadra dal torneo nell’eventualità che questo dovesse ripartire.

Il numero uno delle Rondinelle è stato chiaro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Questa stagione non ha più senso. Ci siamo fermati, nessuna squadra tornerà come prima, gli stadi a porte chiuse, in più c’è il rischio per la salute degli atleti. Per me tornare all’attività è una pura follia. Se ci costringono sono disposto a non schierare la squadra e perdere le partite 3-0 a tavolino per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più“, ha detto Cellino.

CORONAVIRUS – “Io, chiaramente, parlo per Brescia. Qui abbiamo i camion che trasportano i morti. Siamo al centro dell’epidemia, sono date tutte sballate. In ogni caso i giocatori vengono da 45 giorni di totale inattività, serve un mese di allenamento solo per rimetterli in forma. Altrimenti si rischiano di rompere tutti. Nei giorni scorsi ho messo a disposizione il centro sportivo per allenamenti individuali di singoli giocatori seguiti a distanza da un preparatore e un medico. Dopo neanche mezz’ora di corsa due si sono stirati”. “Non voglio riprendere perché sono ultimo? Me l’ha urlato Lotito l’altro giorno: ‘Tu non vuoi giocare per salvarti’. Da che pulpito, lui che fa fuoco e fiamme perché pensa di vincere lo scudetto. A me di retrocedere non frega nulla: finora ce lo siamo meritato e anche io ho le mie colpe”.



IL GESTO DI CELLINO IN AIUTO DELLA SANITA’