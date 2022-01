Cesari: “Serra sarà dismesso. L’AIA si scuserà tutte le domeniche con le squadre?”

Cesari ha arbitrato in Serie A tante partite e offre la sua chiave di lettura sull’episodio di ieri sera

L’ex arbitro Graziano Cesari esamina il finale di gara di Milan-Spezia che ha visto protagonista il direttore di gara torinese Serra per aver fermato il gioco frettolosamente: “E' stata una mancata applicazione del vantaggio ed è un errore clamoroso - ha ammesso a primocanale.it l'ex arbitro -. Serra, già non impeccabile in precedenza, ha mostrato poca lucidità, scarsa attitudine all'applicazione del regolamento e uno stato d'ansia elevato, che lo hanno condizionato nelle decisioni. Le scuse dell'AIA mi fanno pensare a un lungo stop per il fischietto torinese e poi dismissione a fine anno per motivi tecnici. Dimenticavo, ma da adesso in poi l'AIA si scuserà per tutti gli errori che commettono gli arbitri anche con le altre squadre?".