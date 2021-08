Cessione Genoa, Preziosi fissa la deadline al 15 ottobre

Il patron del Grifone pronto a vendere ad un fondo USA

Un inizio di campionato col botto - in negativo - per il Genoa , sconfitto 4-0 dall'Inter alla prima giornata. Una situazione complicata in campo ma anche fuori dove il patron Enrico Preziosi da tempo starebbe pensando alla cessione della società. In tal senso, ci sarebbero delle novità.

Come riportato da Il Secolo XIX, per la cessione del Genoa sarebbe stata fissata una deadline. Una data oltre la quale non si potrà andare per definire la conclusione dell’affare. Preziosi, insieme all’aspirante acquirente, dopo l’analisi dei conti effettuata nelle scorse settimane, ha deciso che entro il 15 ottobre dovrà essere tutto in regola per la vendita. La trattativa è già intavolata ma resta da capire il reale valore della società e soprattutto chi sia il compratore.