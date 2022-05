Cessione Milan, Investcorp ‘si tira indietro’: l’annuncio ufficiale

L'annuncio della mancata fumata decisiva tra le parti

Dopo la vittoria dello scudetto in Serie A, il Milan deve risolvere la pratica cessione societaria. Non sarà Investcorp a prendere il posto di Elliott . Dopo le varie indiscrezioni sul fallimento della trattativa, in questi minuti è arrivato anche l'annuncio ufficiale.

Con un tweet di Mohammed Alardhi, presidente esecutivo di Investcorp, il fondo del Bahrein si è ufficialmente tirato fuori dalla corsa per l'acquisto del Milan: "Abbiamo discusso con Elliott su un potenziale investimento sul Milan e come può accadere in trattative di questo genere, non abbiamo raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui. Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e oltre", queste le sue parole apparse sul suo profilo Twitter e che confermano come la cessione del club rossonero non avverrà alla loro società.