Cessione Sampdoria, ecco Vialli: decisivo il bonus di Garrone

La Sampdoria potrebbe presto passare nelle amni di Gianluca Vialli. Massimo Ferrero potrebbe vendere la società blucerchiata all’ex attaccante che diventerebbe presto il nuovo presidente.

Come riporta Il Secolo XIX, infatti, è scaduto il periodo di esclusiva concesso dall’attuale patron ad Aquilor per modificare l’offerta presentata per l’acquisizione della società doriana. Ecco perché, l’unico pretendente adesso è Vialli. L’offerta del fondo inglese è stata sostanzialmente identica alla precedente e per questo Ferrero, alla fine, avrebbe scelto l’ex bomber. Un ruolo fondamentale per portare l’ago della bilancia a favore del Gruppo capitanato dall’ex blucerchiato, l’avrebbe svolto Edoardo Garrone che di tasca propria avrebbe aggiunto una cifra vicina ai 10 milioni di euro per convincere Ferrero.

Ecco perché, superata virtualmente la soglia dei 100 milioni di euro – 85 cash e i debiti -, non resta altro che mettere tutto nero su bianco con il closing per la cessione della Sampdoria che dovrebbe avvenire a fine agosto per permettere alla burocrazia di fare il suo corso.